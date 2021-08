Royal Family, la pesante accusa al principe Harry: il motivo è bizzarro. Il duca del Sussex deve fronteggiare un altro attacco dalla stampa internazionale

Se pensava che il suo trasferimento negli Stati Uniti avesse spento l’attenzione mediatica che lo circonda, il principe Harry si è sbagliato di grosso. La pressione dei tabloid britannici è davvero unica in questo e scavalca senza problemi anche l’Oceano Atlantico, contagiando i cugini americani. Il duca del Sussex è sempre sotto i riflettori, sia per quanto combina a livello lavorativo, sia per la sua relazione con Meghan Markle. La sua sfera privata è ridotto all’osso e tutta la sua famiglia è continuamente esposta ad una lente di ingrandimento. Piccoli episodi possono quindi trasformarsi in problematiche difficili da affrontare. Ne è un esempio la storia che vi stiamo per raccontare, che risale solo a pochi giorni fa.

Il secondogenito di Carlo e Diana ha una grande passione per il Polo e anche negli States non rinuncia a qualche partita, di tanto in tanto. Giovedì, dopo un match disputato in Colorado, ha preso un jet privato per far ritorno da Aspen a Los Angeles. Il velivolo di un suo amico, era stato già usato nelle precedenti settimane per diversi spostamenti, addirittura 4 in 11 giorni. Questo ha causato una pesante presa di posizione da parte di alcuni esperti reali per la contraddizione scaturita con quanto affermato in diverse conferenze sull’ambiente. Harry si è messo sempre in prima linea nella lotta al cambiamento climatico e questo modo di “inquinare” non è proprio in linea con il suo pensiero. Sostanzialmente questo il senso della polemica rimbalzata dagli Usa alla Gran Bretagna.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Harry si schiera sull’Afghanistan: la posizione fa discutere

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, problemi per Kate e William: un momento orribile

Royal Family, la pesante accusa al principe Harry: tutta colpa di un jet privato

Il jet da 20 posti che, secondo il ‘The Sun‘, apparterrebbe al suo amico Marc Ganzi, ha lasciato il Colorado e ha volato per oltre 1000 chilometri verso la California.

Il duca aveva giocato nel torneo Sentebale ISPS Handa Polo Cup, per raccogliere fondi da devolvere in beneficienza. E’ stato calcolato che il volo di due ore abbia emesso fino a dieci tonnellate di CO2.

Harry aveva dichiarato solo tre mesi fa, in una conferenza pubblica che: “Il cambiamento climatico è uno dei problemi più urgenti da affrontare“. Intervistato da Oprah su Apple Tv aveva rincarato la dose, aggiungendo: “Per i bambini che crescono nel mondo di oggi, questo tema è piuttosto deprimente. A seconda di dove vivi, il tuo paese d’origine è in fiamme, o è sott’acqua, le case o le foreste vengono rase al suolo“.

Uno degli autori reali e primo accusatore dell’operato del principe, Tom Quinn, ha dichiarato: “Questo sembra essere enormemente ipocrita, visti tutti i suoi discorsi sui cambiamenti climatici. Harry sembra non curarsi del suo ruolo quando sceglie i comportamenti da adottare“. Insomma, per rimanere dalle nostre parti, verrebbe da dire che predica bene e razzola male.