Morta Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice Rai: aveva 92 anni

Lutto nel mondo della televisione. A 92 anni, si è spenta la storica annunciatrice Rai Nicoletta Orsomando

La notizia è di poco fa. Si è spenta all’età di 92 anni Nicoletta Orsomando, la più famosa delle ‘signorine buonasera‘ e storica annunciatrice Rai. Si è spenta in ospedale a Roma dopo una breve malattia, come spiegato dalla sua famiglia. I funerali avranno luogo lunedì prossimo nella chiesa di Santa Maria in Trastevere alle ore 10.15.

Chi era Nicoletta Orsomando, iconica figura della TV italiana

Nata in provincia di Caserta l’11 gennaio del 1929, Nicoletta Orsomando è stata per decenni una delle figure di riferimento della televisione italiana. Ha fatto il suo esordio nel 1953 col primo annuncio, per dare il via ad una carriera durata oltre 40 anni.

“Signore e signori buonasera” le sue prime parole davanti alla telecamera, che l’hanno fatta diventare la più famosa delle ‘signorine buonasera’. L’ultima apparizione risale alla stagione 2011-2012, quando ha partecipato come giurata a La prova del cuoco con Antonella Clerici.