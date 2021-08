Inter-Genoa 4-0: voti, highlights e tabellino, Inzaghi vola subito

Inter-Genoa 4-0: voti, highlights e tabellino. Nonostante i tanti problemi del precampionato, i nerazzurri partono subito forte

Inter-Genoa 4-0: poteva essere complicato, si trasforma in un trionfo il debutto in campionato della nuova era Simone Inzaghi all’Inter trascinato anche dai nuovi. Calhanoglu e Dzeko in gol, una prestazione complessiva che ha messo subito in chiaro la differenza di valori ma anche le risposte che il nuovo tecnico chiedeva

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pressing per un attaccante: colpo da 25 milioni

Inter-Genoa 4-0: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 6′ Skriniar, 14′ Calhanoglu, 74′ Vidal, 87′ Dzeko

INTER (3-5-1-1): Handanovic 6; Skriniar 7, de Vrij 6.5, Bastoni 7 (83′ Dumfries); Darmian 6 (29′ st D’Ambrosio), Barella 6.5 (75′ Vecino), Brozovic 6 (31′ st Gagliardini), Calhanoglu 7.5 (75′ Satriano), Perisic 6.5 (40′ st Young); Sensi 6 (67′ Vidal); Dzeko 7.5. All.: S. Inzaghi 7.

GENOA (3-5-2): Sirigu 5.5; Vanheusden 5, Biraschi 4.5 (45′ Serpe 5.5), Criscito 6; Sturaro 6, Badelj 5.5, Rovella 6, Hernani 5 (45′ Bianchi 5), Cambiaso 5.5 (45′ Sabelli 6); Pandev 6, Kallon 5 (54′ Favilli).All.: Ballardini 4.5.

NOTE: ammoniti Criscito, Sturaro, Vecino

CLICCA QUI PER GUARDARE IN ANTEPRIMA GLI HIGHLIGHTS DI INTER-GENOA