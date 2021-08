Inter-Genoa, streaming gratis: dove vedere la prima giornata di Serie A

Tutto pronto per la prima di Serie A, che vedrà Inter e Genoa affrontarsi al San Siro. Andiamo a vedere dove seguire la partita in streaming gratis.

L’Inter campione d’Italia è pronta ad aprire la nuova stagione di Serie A contro il Genoa di Davide Ballardini. Oggi per i nerazzurri parte anche l’era Simone Inzaghi. Infatti l’allenatore piacentino è pronto a difendere lo Scudetto conquistato da Antonio Conte, nonostante i pesanti addii di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Al loro posto sono arrivati Edin Dzeko e Denzel Dumfries che avranno il peso di sostituire due degli ex beniamini nerazzurri.

Dall’altra parte troviamo un Genoa pronto a vivere una stagione serena rispetto alle ultime annate. Mister Ballardini potrà fare affidamento su pochi elementi nuovi. Infatti in attacco spuntano solamente i nomi di Caleb Ekuban, arrivato dal Trabzonspor per poco meno di due milioni e del giovane del vivaio Yayah Kallon. Andiamo quindi a vedere dove seguire Inter Genoa in diretta e streaming gratis.

Inter-Genoa, streaming gratis: Sky o DAZN?

Il match tra Inter e Genoa sarà offerto in esclusiva da DAZN che ha avquistato i diritti di tutte le partite di Serie A per il prossimo triennio. Inoltre grazie al servizio tedesco in streaming sarà possibile vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili e sempre tramite app anche a tutte le tv collegate al TIMVISION BOX. Sarà possibile assistere alle partite anche collegando l’applicazione su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il commento della garà sarà affidato a Pierluigi Pardo, mentre la seconda voce sarà Massimo Ambrosini. In conduzione nello studio abbiamo Diletta Leotta, grande protagonista della nuova stagione di DAZN. Inoltre il sito tedesco metterà a disposizione anche la diretta testuale. Mentre invece tutti coloro che la guarderanno on demand avranno a disposizione gli highlights a fine partita. Andiamo quindi a vedere come scenderanno in campo le due squadre impegnate nel match dello stadio San Siro.

Inter-Genoa, le probabili formazioni: così scenderanno in campo

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. ALLENATORE: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Pandev. ALLENATORE: Davide Ballardini.