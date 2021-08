GTA 6, importante novità sulla data di uscita: fan infuriati!

Ci sono importanti novità sulla data di uscita di GTA 6. L’ultima notizia non fa felici i fan della saga di Rockstar Games

Se ne parla ormai da anni: quando uscirà GTA 6? Il nuovo capitolo di una delle saghe videoludiche più di successo della storia si fa attendere, e ancora non è stato dato nessun annuncio ufficiale. C’è chi parla di 2024 e chi addirittura pensa che bisognerà aspettare ancora.

Il motivo? L’enorme successo che continua ad avere GTA 5, che presto verrà rilasciato anche nella versione per PS5 e Xbox Series X ed S. Si tratta nello specifico del primo titolo della storia ad uscire per ben tre generazioni diverse di console.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite ha un piano rivoluzionario: “Vogliono rimanere solo loro”

GTA 6, bisogna attendere: i numeri pazzeschi del suo predecessore

Un recente report ha spiegato definitivamente come mai GTA 6 non uscirà a breve: il suo predecessore continua a registrare numeri da capogiro. Nel corso degli ultimi 12 mesi, GTA 5 e Online hanno fatturato in totale 911 milioni di euro! Una cifra record, raggiunta tramite la vendita del gioco e delle microtransazioni.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, un trucco trasforma le vostre chat: che spettacolo!

Ricordiamo che la prima versione per PS3 e Xbox 360 è uscita ormai otto anni fa, ma a quanto pare la sua era non è ancora finita. Per dare un’idea del successo ottenuto dal quinto capitolo del franchise, solamente COD Warzone e FIFA 20 hanno registrato dati più alti.