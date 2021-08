Grande Fratello, ex protagonista diventa mamma: “È stato un parto meraviglioso”

Un’ex protagonista del Grande Fratello è diventata mamma. La gioia del momento è stata condivisa con i followers che si sono complimentati con lei.

Caterina Siviero, 35 anni, igienista dentale ed ex concorrente del Grande Fratello, è diventata mamma per la seconda volta il 20 agosto 2021. Il parto, come ha fatto sapere lei stessa, si è concluso in piena notte, alle 3.27. La stessa ex concorrente del Grande Fratello 12 ha pubblicato un post in cui ha dichiarato tutta la sua felicità per aver accolto tra le sue braccia Carlos Andrea, ed ha ringraziato il suo compagno, Marco Contini che le è stata sempre vicino trasmettendole tranquillità e sicurezza.

Caterina è diventata per la prima volta mamma nel 2018, quando nacque Camilla. Nelle scorse invece la famiglia si è allargata con l’arrivo di Carlos Andrea che al momento della nascita ha fatto registrare sulla bilancia un peso pari a 4 chilogrammi e una lunghezza di 53 cm.

L’ex gieffina ha spiegato che tutto è filato liscio durante il parto e che non vede l’ora di far conoscere il piccino alla sorellina Camilla. Parole al miele per la mamma bis e per la neonata anche da parte di Marco.