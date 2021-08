GF Vip 6, è tutto pronto: la casa è completamente rinnovata e c’è una novità

Manca ormai pochissimo all’inizio del GF Vip 6, previsto per la seconda metà di settembre: nella casa più spiata d’Italia è tutto pronto, ed il capoprogetto annuncia un’importante novità.

La casa del GF Vip ha sempre giocato un ruolo importantissimo nello sviluppo delle dinamiche del reality. Basta pensare ad una delle prime innovazioni, il tugurio, da cui tutti i partecipanti volevano scappare via. Poi è arrivata anche la suite ed in ultima anche la porta trasparente per comunicare con i propri cari fuori dalla casa, ma evitando i contatti.

Per il prossimo GF Vip 6, in partenza fra il prossimo 15 settembre ed il primo di ottobre, ha in serbo un’importantissima novità per quanto riguarda il design della casa. Verrà infatti aggiunto un nuovo spazio, esterno alla struttura principale, e si chiamerà “nave da crociera“, perchè la sua struttura interna richiamerà proprio quella di una grossa barca.

GF Vip 6: a fianco della casa, la nave da crociera

Il nome della nuova struttura, nave da crociera, richiama volutamente il titolo del film “Love Boat“. Il capoprogetto del GF Vip e più in generale del Grande Fratello, Andrea Palazzo, spiega al settimanale Chi come verrà utilizzata la struttura nel nuovo programma. Innanzitutto, non servirà solo per celebrare le storie d’amore.

La nave da crociera verrà utilizzata soprattutto per stimolare e sviluppare le dinamiche tipiche del reality: discussioni, chiarimenti, innamoramenti e tutto ciò che sicuramente appassionerà gli spettatori alle dinamiche del programma. Palazzo promette: “Basta davvero un piccolo cambiamento per stravolgere le cose in quella casa“.