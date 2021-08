Fortnite ha un piano rivoluzionario: “Vogliono rimanere solo loro”

L’ultima modalità Impostori non fa altro che confermare la strategia di Epic Games per Fortnite: “Vogliono rimanere solo loro”

Sta facendo parecchio discutere l’arrivo della nuova modalità Impostori su Fortnite, che ricorda in tutto e per tutto il celebre videogioco Among Us. Ci sono già state le lamentele da parte degli sviluppatori, che hanno accusato Epic Games di aver copiato spudoratamente il concept e le meccaniche di gioco.

Una mossa che non fa altro che confermare la strategia che ha in mente Epic Games: dominare l’intero settore videoludico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, un trucco trasforma le vostre chat: che spettacolo!

Fortnite vuole dominare il mercato videoludico: la strategia

Adesso è arrivato il turno di Among Us, ma chissà quali altre modalità potrebbero venire “rubate” da Epic Games in futuro. L’idea è quella di far diventare Fortnite il centro di gravità permanente dell’intero settore, portando a sé tutte quelle caratteristiche che appassionano i player.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Facebook si allinea ad Instagram con una feature pazzesca: è disponibile!

Ed è probabilmente proprio per questo motivo che, a più di 3 anni di distanza dal lancio, il battle royale continua ad essere uno dei titoli di punta e ad avere milioni di videogiocatori ogni giorno.