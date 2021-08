Elisabetta Canalis, confessione inaspettata: c’entra Silvia Toffanin. La showgirl sarda ha espresso un desiderio davvero particolare

Negli ultimi anni si era estraniata dal mondo della televisione italiana. La decisione di seguire il marito negli Stati Uniti e di far crescere la sua bambina, la piccola Skyler Eva Perri, in California. Elisabetta Canalis non ha mai rinunciato a fare scelte importanti nella sua vita, senza mai tirarsi indietro e ora è pronta al grande rientro. Quest’anno, infatti, la vedremo nuovamente protagonista sul piccolo schermo nostrano, con ‘Vite da copertina’ in onda in fascia quotidiana, dal lunedì al venerdì su Tv8. Proprio per parlare di questo e di altri aspetti della sua carriera, l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha rilasciato una bella intervista al Corriere della Sera.

Dopo aver confessato di aver ricevuto proposte per partecipare a diversi reality negli Usa, ha espresso un desiderio particolare. Vorrebbe avere una trasmissione tutta sua, in pieno stile ‘Verissimo‘, come accaduto da anni a Silvia Toffanin.

Elisabetta Canalis, confessione inaspettata: vorrebbe una trasmissione come Verissimo

Proprio per questo spera che l’esperienza al via su Tv8 possa fungere da trampolino di lancio.

“Spero che ‘Vite da copertina’ possa essere un biglietto di presentazione per poter fare anche altro dopo. Mi piacerebbe molto fare delle interviste a due, un po’ come fa lei su Canale 5″.

Poi aggiunge: “Non ho il fuoco sacro della recitazione, ma amo la tv e quando si spegne la luce rossa puoi essere te stessa a tutti gli effetti”.

Sul suo rapporto con il gossip, la Canalis ha voluto concludere: “Non farei mai del gossip cattivo, anche perchè non lo sopportavo nemmeno io quando lo subivo”.