Diletta Leotta-Can Yaman, indiscrezione pazzesca: cambia di nuovo tutto. La coppia più famosa di Instagram è ai minimi storici

Sono tra i più chiacchierati influencer di Instagram. Lei presentatrice, lui modello e attore, entrambi bellissimi e con fisici mozzafiato. Stiamo parlando di Diletta Leotta e Can Yaman, la coppia più gettonata dell’ultimo anno nel mondo del Gossip. I due hanno monopolizzato i social per mesi, ricevendo grandissima attenzione dai fan e dalla stampa di settore. Poi, come d’incanto, il loro idillio sembra essersi interrotto. Dai festeggiamenti per la vittoria nell’Europeo, con tanto di scatto a volto dipinto, al totale silenzio di questo periodo. Quello che tutti sanno è che hanno deciso di trascorrere le vacanze separati. Diletta tra Sardegna e Sicilia, mentre Can si è prima rilassato in Puglia con gli amici e ora è in Costa Smeralda. E’ stato proprio lui il grande assente della festa dei 30 anni della Leotta, organizzata vicino alla sua Catania, con parenti e amici stretti. Una mancata presenza che ha fatto molto rumore e ha fugato forse anche gli ultimi dubbi sulla loro crisi.

Diletta Leotta-Can Yaman, indiscrezione pazzesca: aria di crisi definitiva

Pur non avendo lasciato nessuna traccia sui social, Can Yaman è riapparso in queste ore in Sardegna, a Poltu Qualtu, in compagnia dell’inseparabile amico Roberto. I due erano al locale Canteen ieri sera, dove non sono mancati autografi e selfie con le fan scatenate. Ovviamente Diletta non poteva essere lì con lui visto che da oggi torna sugli schermi di Dazn per l’inizio del campionato di Serie A. Vacanze finite per la madrina del pallone nostrano che cerca di ributtarsi sulla carriera per cancellare le delusioni sentimentali. Nonostante ci sia ancora qualcuno che spera e ipotizza un possibile ricongiungimento, la coppia sembra ormai destinata ai titoli di coda. Anzi in questo periodo si fa già un gran parlare di chi potranno essere i nuovi rispettivi partner. Insomma chiusa una porta si apre un portone.