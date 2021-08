Calciomercato Milan, nuovo caso Donnarumma: uno dei big non rinnova! Maldini e Massara rischiano di rivivere la stessa situazione la prossima estate

Il mercato del Milan ha vissuto finora due fasi ben distinte. Prima una grossa delusione per i mancati rinnovi di Donnarumma (soprattutto) e Calhanoglu (passato all’Inter), poi una ripresa con acquisti di qualità. Maignan, Giroud, Fodé Ballo-Touré, Florenzi e i riscatti di Tomori, Tonali e Brahim Diaz, sono innesti importanti per Pioli. E’ inevitabile però che manchi ancora qualcosa per essere veramente all’altezza della Champions League. In mezzo al campo si sta cercando di riportare a casa Bakayoko dal Chelsea, con un prestito secco da chiudere in questa settimana. Poi la testa è tutta al centrocampista offensivo. Quel trequartista in grado di dare qualità alla manovra alle spalle dell’unica punta. Ziyech rischia di rimanere solo un sogno, mentre sono in rialzo le quotazioni di Vlasic, il preferito a Milanello per qualità e prospettive. Il Cska Mosca continua a sparare sui 30 milioni ma si può lavorare sulla formula. Qualora naufragasse questa pista le attenzioni verrebbero dirottate su Ilicic, meno funzionale ma più esperto e in uscita dall’Atalanta. Per l’attacco invece il nome è quello di Pietro Pellegri che con ogni probabilità sbarcherà a Milano già all’inizio della prossima settimana.

Calciomercato Milan, nuovo caso Donnarumma: Kessie non rinnova

Non solo gli acquisti sono nella mente dei dirigenti rossoneri in questo momento. Uno degli aspetti più importanti sono i rinnovi contrattuali, per evitare che si possano verificare di nuovo situazioni come quelle di Donnarumma e Calhanoglu. Ad oggi questo rischio esiste soprattutto per il leader della mediana, ovvero Frank Kessie. L’ivoriano va in scadenza il prossimo 30 giugno e ancora non ha trovato un accordo con il club. Secondo quanto riportato in mattinata da ‘Tuttosport‘, l’incontro avvenuto giovedì sera a Bologna, tra Frederic Massara e George Atangana, agente del giocatore, non ha portato alla fumata bianca. La richiesta è di 7 milioni di euro netti a stagione, mentre l’offerta non va oltre i 5. Una distanza piuttosto ampia e che non ha visto avvicinamento delle parti nel corso delle ultime settimane. Il rischio di perdere un altro pezzo da 90 a parametro zero c’è ed è concreto. Sul ragazzo ci sono tutte le big inglesi, oltre al Psg. Lusinghe che potrebbero far vacillare la sua volontà di continuare nel ‘Diavolo‘. Da qui al 31 agosto se ne saprà sicuramente di più. I tifosi tremano.