Calciomercato Juventus, giallo Cristiano Ronaldo: “Mi ha detto cosa farà”

Calciomercato Juventus, continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo. Ne ha parlato Massimiliano Allegri

Cristiano Ronaldo rimarrà un giocatore della Juventus? Il futuro del fuoriclasse portoghese continua a rimanere in bilico, anche se – a meno di clamorose sorprese – non dovrebbe partire in questa sessione di calciomercato.

Diversi i motivi che lasciano pensare ad una sua permanenza in bianconero. Innanzitutto i pochi giorni che mancano alla scadenza della finestra utile per i trasferimenti. C’è poi da considerare l’alto ingaggio che pochi club sarebbero disposti a sostenere, e soprattutto i 30 milioni di euro che la Juventus chiede per non registrare una minusvalenze a bilancio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pressing per un attaccante: colpo da 25 milioni

Calciomercato Juventus: “Ronaldo? A me ha detto che resta”

A confermare la permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus ci ha pensato Massimiliano Allegri, intervenuto nella classica conferenza stampa di vigilia della prima di Serie A. “Lui è un valore aggiunto, garantisce un numero elevato di gol. Giovedì non ha giocato perché veniva da una settimana pesante e gli ho voluto dare mezza giornata libera” le sue parole.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri può sorridere: c’è un colpo a sorpresa!

Infine una battuta sul futuro di CR7: “Se resta alla juve? Si è allenato bene e non ha mai detto di volersene andare. Anzi a me ha detto che resta“.