Calciomercato Inter, pressing per un attaccante: colpo da 25 milioni

L’Inter è pronto al secondo colpo di calciomercato in attacco. Infatti i nerazzurri sono pronti a chiudere la trattativa: cifre e dettagli.

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta ad esordire oggi contro il Genoa, ma la dirigenza continua a lavorare sul calciomercato. Infatti i nerazzurri a breve potrebbero chiudere il colpo Marcus Thuram. Il figlio di Lilian potrebbe sbarcare in Serie A all’età di 24 anni, lasciando così il Borussia Monchengladbach dopo appena due stagioni. La trattativa è stata super veloce, con i nerazzurri che hanno accontentato le richieste dei tedeschi.

Infatti il gruppo Suning dovrebbe versare 20 milioni più 5 di bonus nelle casse del Borussia M’Gladbach. Nonostante i 192 centimentri di altezza, Thuram non sarà il sostituto di Romelu Lukaku. Infatti il francese gioca sulle fasce esterne, ma nonostante ciò è dotato di un’ottima dote realizzative. Infatti il figlio d’arte ha totalizzato 25 goal negli ultimi due anni. Andiamo a vedere chi è l’alternativa nel caso in cui saltasse la trattativa.

Calciomercato Inter, Thuram è sempre più vicino ma spunta un’alternativa: chi è

Sarebbe vicina alla chiusura la trattativa che porterebbe Marcus Thuram all’Inter. Infatti si dovrebbe trovare un accordo per 20 milioni più cinque di bonus. Ma nel caso in cui la trattativa dovesse saltare, i nerazzurri hanno pronti il sostituto. Infatti Joaquin Correa della Lazio è ancora corteggiato dai nerazzurri. El Tucu è uno dei pupilli di Simone Inzaghi e potrebbe vestire il nerazzurro a termine di questa sessione di calciomercato.

Infatti Correa avrebbe chiesto anche la cessione alla dirigenza della Lazio. Mentre mister Maurizio Sarri avrebbe detto che il calciatore non è idoneo a scendere in campo dal punto di vista psicologico. In caso di chiusura della trattativa di Thuram, quindi, l’argentino rischia la doppia beffa restando fuori rosa nelle fila dei biancocelesti. Vedremo quindi se spunterà qualche altra pretendente o se l’Inter rimarrà l’unica strada per cambiare aria.