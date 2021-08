Belen Rodriguez mamma guerriera, parole pesanti via social anche se non è chiaro a chi siano rivolte. Ma sembra pronta per tornare

Questa è un’estate diversa dal solito per Belen Rodriguez. La prima a pieno titolo accanto ad Antonino Spinalbanese, ma anche la prima insieme alla piccola Luna Marì arrivata per fare compagnia a Santiago. Tutta la famiglia si sta godendo la quiete di Albarella, verso la foce del Po, anche se tra un po’ dovranno rientrare a Milano.

E la showgirl se la sta prendendo comoda, tanto che nei giorni scorsi ha fatto notizia.. per la sua assenza. Ora però che è tornata a tempo pieno sui social, ha fatto anche capire che nonostante la doppia maternità, il suo carattere è quello di sempre. Perché se qualcuno la fa arrabbiare, gli artigli sono sempre pronti.

Postando una sua foto in bikini, ma con la faccia capivolta, la Rodriguez se l’è presa contro chi evidentemente è un ingrato e chi si approfitta della bontà degli altri. Un duro post, non necessariamente una frase sua ma che lei ha fatto sua. resta da capire se aia una riflessione sul mondo o ci sia una causa scatenante.

Belen Rodriguez mamma guerriera, dopo la pausa per i figli è pronta per tornare in tv

In realtà però Belen negli ultimi giorni ha soprattutto voluto condividere i momenti di intimità e di tenerezza con i figli. I pianti e le coccole con Luna Marì, la vicinanza di Santiago che non la molla un attimo ed è un bimbo anche più grande della sua età anagrafica effettiva.

Il tempo per riprendere la vita di tutti i giorni ci sarà, così come quello per lei di tornare agli impegni televisivi con la nuova stagione di ‘Tu sì que vales’. Le indiscrezioni parlano anche di un nuovo programma costruito su di lei che parlerà della vita di chi fa la mamma e lavora, più avanti sapremo.