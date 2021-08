Anticipazioni Un posto al sole, svolta sconvolgente: è in pericolo. I fan si troveranno di fronte ad un evento inatteso nella Soap

Dopo una lunga pausa di due settimane (6-22 agosto) torna in onda ‘Un posto al sole‘ sui canali della Rai. Dal 23 al 27 agosto ci si attende diverse novità nelle trame che si intrecciano a Palazzo Palladini. Nella soap più longeva della nostra televisione, assisteremo subito a un problema che riguarda Patrizio, che rischierà di mettere in pericolo Federico, il figlio di Clara e Alberto.

Per quanto riguarda invece Filippo, sarà alle prese con una mail di Viviana Carlino che lo farà uscire letteralmente di testa. Sarà in difficoltà per capire se rispondere alla mail o se raggiungere Irene e Serena.

Tra le anticipazioni spicca anche l’incidente per Federico che porterà a tensioni non solo tra Patrizio e Clara ma anche nel delicato rapporto con Alberto. Ci sarà da preparare uno spot per la pasta Rosato e questo poterà ad ulteriori colpi di scena. Nello specifico Fabrizio avrà qualcosa da ridire su Alice, dopo aver scoperto che il video del backstage dello spot è stato pubblicato.

Tra le novità delle puntate della prossima settimana, ci sarà anche quella di Alberto che spiazzerà Clara con un gesto improvviso.

Dal canto loro Silvia e Michele torneranno dalle vacanze. Giancarlo si farà trovare ad attendere la donna e creerà una destabilizzazione in lei. Proprio per questo si confiderà con Mariella per capire come comportarsi.

Ci sarà anche un piccolo incidente allo studio legale che porterà ad una frizione tra Renato e Susanna. La ragazza troverà proprio in questo periodo il coraggio per fare una rivelazione scottante a Niko.

Insomma ci sarà moltissima carne al fuoco da qui al 27 agosto. Non resta che sintonizzarsi dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20:45 e assistere all’evolversi degli eventi.