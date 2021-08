Le anticipazioni di Love is in the air rivelano ai numerosi telespettatori diversi colpi di scena che cambieranno la trama della soap-opera.

Love is in the Air, la soap opera in onda su Canale 5, sta continuando a conquistare numerosissimi telespettatori. Tale successo è stato possibile solo grazie al cast di elevata qualità, composto tra i tanti dall’attore turco che ha spodestato il fidanzato di Diletta Leotta, Can Yaman. Kerem Bursin è diventato l’attore più apprezzato dalle donne e dal pubblico in generale perché con le sue capacità artistiche e perché sempre dalla parte delle donne. Fidanzato con Hande Ercel, altra protagonista insieme a lui di Love is in the Air, sta vivendo un momento d’oro. Il pubblico ama la coppia e la trama sensazionale della soap che nei prossimi episodi continuerà a sorprendere tutti.

Anticipazioni Love is in the air, non ci sono alternative: potrebbe non vederla più

Le trame delle puntate turche ci anticipano che Efe è sempre più intenzionato a lasciare il Paese, mentre Eda cerca di mettere le distanze con Bolat. Con l’intenzione di far proseguire una civile convivenza e rispetto, Eda decide di far firmare a Serkan una lista di regole di comportamento da seguire.

Nell’episodio successivo si torna a parlare dell’incidente avvenuto molti anni fa ai genitori di Eda e l’incredibile faccia a faccia avviene però sotto gli occhi di Serkan. Gli spoiler turchi rivelano che Aydan è coinvolta nell’organizzazione di un importante evento di un’associazione di cui fa parte. L’ente si occupa di reperire fondi per aiutare studenti in difficoltà economiche.