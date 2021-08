Amici, grandissima sorpresa per i fan: torna di moda una coppia che ha fatto sognare tutti in una delle ultime edizioni

C’è ancora tempo per pensare alla prossima stagione di ‘Amici’ che tornerà puntuale ma soltanto in autunno. In attesa dei provini e di conoscere i nomi dei ragazzi che entreranno nella scuola più famosa d’Italia, l’attenzione del pubblico va ancora sui protagonisti dell’ultima edizione, una delle più belle.

Tutti hanno apprezzato gli allievi, in particolare quelli che sono arrivati alla finale. Ma hanno anche seguito con curiosità i risvolti amorosi che si sono creati all’interno della scuola, come in fondo era già successo più volte anche in passato.

E per una coppia che ormai sembra stabile e consolidata, quella formata da Giulia (che è anche la vincitrice del talent) e da Sangiovanni, ce n’è un’altra che sta per tornare. Stiamo parlando di Deddy e Rosa Di Grazia, un altro cantante e un’altra ballerina che hanno appassionato e fatto tremare.

Amici, grandissima sorpresa per i fan: tutti gli indizi che fanno sognare

Per quello che sapevamo fino ad oggi, dopo aver passato insieme praticamente tutto il tempo della loro permanenza nel talent, i due ragazzi alla fine del programma si sono lasciati. Nulla di traumatico, ma come aveva fatto capire Rosa preferivano concentrarsi sulle rispettive carriere e i percorsi da cominciare.

Oggi però a distanza di qualche mese la situazione è cambiata di nuovo e ci sono diversi indizi che arrivano dai social a dirlo. Come una diretta Instagram di Deddy nella quale ad un certo punto è apparsa pure Rosa, commentando con tre cuoricini. Inoltre il cantante torinese ha intonato ‘Potremmo ritornare’ e sullo sfondo alcuni fan hanno notato scorrere le immagini in cui baciava Rosa mentre erano ad Amici.

Infine c’è un post di Aka7even che non necessariamente si riferisce a loro due, ma fa sospettare che il bersaglio siano proprio Deddy e Rosa. E così i fan della coppia tornano a sperare e sognare, in attesa di un segnale chiaro da loro.