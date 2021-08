Ferdinando Buono è un militare italiano, ex paracadutista della brigata Folgore. Nel 2009 era in missione in Afghanistan, a Kabul, nella stessa Capitale che oggi è stata riconquistata dai talebani. Era a pochi passi dall’aeroporto, quando oltre 200 chili di tritolo nascosti in un’automobile fecero saltare in aria i due mezzi Lince su cui i soldati – lui compreso – viaggiavano. Un bilancio pesantissimo: sei militari italiani morti. Ferdinando ferito alla mano sinistra e colpito da un trauma all’orecchio, sullo stesso lato del corpo. Segni che porta ancora addosso.

Ferdinando ha trascorso più di un anno in Afghanistan. Conosce bene le persone del posto, gli usi, i costumi, la socialità. “Se fosse un Paese democratico – dice ai microfoni di iNews24.it – sarebbe protagonista di uno sviluppo velocissimo. Tutti i cooperanti che ho conosciuto io erano persone colte e che lavoravano senza sosta. Per questo fa male vedere le immagini che arrivano oggi da Kabul. Io lì ci ho lasciato davvero un pezzo di cuore.”

Mai sottovalutare i talebani: “Molti pensano a loro come dei ‘montanari’ ignoranti, ma non è così”

L’ex paracadutista della Folgore ci parla del regime talebano: “Io sono arrivato nel 2009, quando l’Afghanistan era già zona di pace, nonostante l’attentato subito. Ciò che posso dirti, riguardo la mia esperienza, è che non bisogna sottovalutare in alcun modo i talebani. Molti pensano a loro come dei ‘montanari’ ignoranti, ma non è così: parliamo di gente che sa quello fa; che sa quando e come sparare. Dei militari molto ben addestrati, e per questo ancora più pericolosi.”

Dopo vent’anni di “transizione democratica”, ora l’Afghanistan si ritrova al punto di partenza. Quello in cui era nel 2001: “Sì, ma non sono pentito di quello che abbiamo fatto. L’Italia non ha fallito e i nostri 53 soldati caduti non sono morti invano. Abbiamo portato un po’ di felicità a quelle persone. Li abbiamo aiutati in ogni modo: cibo, acqua, vaccini per il bestiame, ospedali. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con la popolazione locale. Per questo: spero un giorno di ritrovare un Paese libero. Così come lo era negli anni ’70.”