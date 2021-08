WhatsApp, ultima grande novità in arrivo: gli utenti avranno più tempo

Spunta su WhatsApp un ultima grande novità. Infatti con l’arrivo del nuovo strumento gli utenti avranno più tempo: andiamo a scoprire cosa cambia.

WhatsApp non smette mai di stupire ed è pronta ad accontentare gli utenti con la sua ultima grande novità. Infatti negli ultimi mesi abbiamo visto l’aggiunta dei messaggi effimeri. Inizialmente era possibile inviare questi testi che scomparivano dopo sette giorni. Successivamente l’app di Menlo Park ha deciso di implementare l’opzione ‘visualizzabile in 24 ore‘. Adesso però un nuovo strumento è pronto ad essere aggiunto alla funzione.

Infatti una volta selezionati i messaggi effimeri a breve sarà possibile spuntare l’opzione ‘90 giorni‘. Questo nuovo strumento, infatti, offre maggiore personalizzazione del servizio di messaggistica istantanea. Inoltre ha due obiettivi: garantire il massimo livello della privacy e non ingolfare la memoria interna. Ovviamente sarà possibile disattivare la funzione e così facendo i messaggi saranno sempre visualizzabili.

WhatsApp, le novità non terminano qui: cambia la visualizzazione dei link in chat

Nella giornata di ieri WhatsApp nella giornata di ieri ha annunciato un’altra funzione. Infatti gli gli sviluppatori di Menlo Park che hanno deciso di migliorare la visualizzazione dei link in chat. Questa novità era stata introdotta già con l’ultima versione Beta dell’applicazione e consisteva semplicemente nell’ingrandimento della schermata di anteprima dei link supportati. Inoltre tale dettaglio esisteva già sulla principale concorrente dell’applicazione, Telegram.

Questa novità, però, riguarderà solamente i link supportati, per questo motivo non tutte le pagine linkate in chat godranno di una visualizzazione migliorata dell’anteprima. Ad anticipare l’aggiornamento ci ha pensato WABetaInfo, che ha pubblicato anche un’immagine esplicativa. Inoltre per poter godere dell’aggiornamento bisognerà scaricare le ultime versioni di Android e iOS, altrimenti l’update non potrà essere svolto.