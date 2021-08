Uomini e Donne, torna come tronista o corteggiatore: la bomba spiazza tutti

Un ex concorrente di Uomini e Donne è pronto a tornare vestendo i panni del tronista o del corteggiatore: l’annuncio ha spiazzato tutti i fan.

Uomini e Donne è pronto a riaccogliere un grande protagonista delle passate edizioni, stiamo parlando di Alessio Cennicola. Infatti la sua storia d’amore con Samantha Curcio non è andata a finire nel migliore dei modi, anche se tutto sembrava procedere a gonfie vele. L’ex tronista ha anche cercato di spiegare i motivi della rottura ma senza mai entrare nel vivo della vicenda. Mentre il pubblico attende la nuova stagione del dating show, non sono pochi quelli che su Instagram continuano a chiedere spiegazioni sulla fine della storia d’amore.

Alessio però ha fatto sapere che non risponderà a nessuna domanda di questo genere. Mentre invece per quanto riguarda i motivi, Cennicola ha rivelato sul suo profilo: “Primo non è la sede opportuna per rispondere, secondo perché non parlo di persone che non c’è bisogno di parlare“. Così Alessio sembrerebbe non aver un bel ricordo di Samantha. Andiamo quindi a vedere il suo futuro all’interno della trasmissione di Canale 5.

Uomini e Donne, Alessio Cennicola pronto a tornare: tronista o corteggiatore?

Alessio Cennicola sembrerebbe aver voltato pagina su Samantha Curcio ed adesso adocchia una nuova esperienza a Uomini e Donne. Infatti su Instagram Cennicola ha rivelato che se avesse l’opportunità ritornerebbe subito all’interno del dating show. Quindi Alessio aspetta solamente la chiamata della redazione non rinegando l’esperienza passata.

Invece c’è chi chiede direttamente perchè non parteciperà a settembre. A questa domanda Alessio a ribadito che bisognerà prima aspettare un eventuale risposta della redazione. Infatti sul proprio profilo social Alessio ha ribadito: “Partendo dal presupposto, non so se ci tornerò mai, dipende dalle situazioni, dipende da chi ci sta sul trono. L’esperienza da tronista anche sarebbe figa“. Vedremo quindi se a settembre Cennicola tornerà a far parte del programma.