Striscia la Notizia, che spavento per l’ex celebre volto: è successo mentre era in vacanza

Grande spavento per un ex celebre volto di Striscia la Notizia. Stiamo parlando di Thais Wiggers vittima di una disavventura in vacanza.

Thais Wiggers è conosciuta dal pubblico italiano per esser stata una delle veline di Striscia la Notizia. Inoltre in molti la ricorderanno anche per essere l’ex fidanzata del celebre presentatore Teo Mammuccari. La modella è tornata a far parlare di sè per alcune stories pubblicate su Instagram. Infatti la ballerina dopo essere tornata a casa ha fatto un’amara scoperta. L’ex velina ha trascorso un paio di settimane lontana da casa, proprio per trascorrere le vacanze estive.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Royal Family, battesimo di Lilibet Diana: la sorprendente decisione di Harry e Meghan

Sono numerosi gli scatti pubblicati da Thais della sua vacanza. Il rientro però è stato traumatico non tanto per un imminente ritorno al lavoro, ma per come la modella ha ritrovato la sua casa. Infatti al suo ritorno nell’abitazione, la Wiggers ha potuto notare l’appartamento sottosopra. Andiamo quindi a vedere quanto riportato dall’ex velina sul proprio profilo Instagram.

Striscia la Notizia, Thais Wiggers derubata in casa: la denuncia sui social

Con molte probabilità gli scatti pubblicati da Thais Wiggers in questi giorni sono stati visti anche dai ladri che hanno deciso di svaligiarle casa. A svelare l’amara sorpresa, infatti, ci ha pensato la stessa Thais che ha denunciato il tutto attraverso le stories di Instagram. L’ex velina, infatti, si è lasciata andare ad un amaro sfogo che ha trovato l’approvazione di gran parte dei suoi followers.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Massimo Ciavarro, grandissimo spavento durante la vacanza: cos’è successo

L’ex velina ha confessato che è brutto tornare a casa e trovare tutto sotto sopra, sentirsi invasi. Infatti da come si apprende dalle stories sono tanti gli oggetti di lavoro trafugati dall’applicazione. Tra gli oggetti rubati anche i preziosi regali che le aveva fatto la madre, tra cui un pc con le foto della figlia. Su Instagram Thais ha anche fatto vedere delle foto di alcune delle stanze derubate. La modella ha cercato così di esorcizzare scrivendo un detto brasiliano che afferma: “Vanno via gli anelli ma rimangono le dita“.