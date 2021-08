Royal Family, problemi per Kate e William: un momento orribile. I duchi di Cambridge hanno raccontato l’accaduto in una nota molto toccante

La perdita del principe Filippo ha colpito tutta la famiglia reale inglese. Il duca di Edimburgo, che è stato sposato con la regina per 73 anni, è morto il 9 aprile scorso all’età di 99 anni. Ai funerali organizzati al Castello di Windsor ha preso parte anche Harry, che ha potuto rivedere i suoi parenti a distanza di diversi mesi. I fan e gli esperti reali di tutto il mondo hanno inviato le loro condoglianze alla prima famiglia inglese. Tra loro anche la blogger Gertrude Daly, che ha ricevuto una risposta a sorpresa dai duchi di Cambridge. William e Kate sono stati tra i più rammaricati per la scomparsa del loro caro, attraversando anche un momento di grandissimo sconforto.

Su Twitter il messaggio di ringraziamento recitava: “Il Duca e la Duchessa di Cambridge vi ringraziano per le vostre gentili parole dopo la morte del Duca di Edimburgo. Sono stati incredibilmente commossi dai tanti messaggi premurosi che hanno ricevuto nelle ultime settimane. Mancherà a tutti il ​​loro tanto amato nonno e bisnonno, ma il tuo messaggio ha fornito grande conforto in questo momento difficile”.

Questo pensiero è arrivato a chi ha avuto la premura di inviare un cordoglio diretto attraverso i social. Accompagnato ad esso c’era una fotografia del principe Filippo, scattata durante la parata delle forze armate del Giubileo di Diamante della Regina Elisabetta nel maggio 2012.

Proprio William e Kate condivisero dopo i funerali una serie di foto inedite del compianto marito della Regina Elisabetta con gli altri reali.

In uno dei tanti post, William ha parlato della sua ammirazione per il suo “senso dell’avventura” e il suo “senso dell’umorismo malizioso“.

“Mi sento fortunato ad aver avuto non solo il suo esempio a guidarmi, ma anche la sua presenza costante nella mia vita adulta, sia nei momenti belli che nei giorni più difficili.

“Sarò sempre grato che mia moglie abbia avuto così tanti anni per conoscere mio nonno e per la gentilezza che le ha mostrato.

“Non darò mai per scontato i ricordi speciali che i miei figli avranno sempre del loro bisnonno“. Una ulteriore conferma dell’importanza di un personaggio che mancherà davvero a tutti.

The Condolence reply from the Cambridges following the death of Prince Philip.

“They will all miss their much loved grandfather and great-grandfather, but your message has provided great comfort at this difficult time.” https://t.co/lWY84jueTG pic.twitter.com/0qFNL4EbHD

— Gert’s Royal Replies (@GertsReplies) August 18, 2021