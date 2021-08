Regina Elisabetta, quella clamorosa frecciata a Kate: il motivo è sorprendente

La Regina Elisabetta non la fa passare liscia nemmeno a Kate Middleton. Nelle ultime ore è spuntata una clamorosa frecciata: svelato il motivo.

Nella Gran Bretagna ha fatto scalpore un racconto del Sun di qualche anno fa. La grande protagonista ancora una volta è la Regina Elisabetta che a sorpresa è andata a pungere Kate Middleton, moglie del principe William.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Maneskin, operata la fidanzata di Damiano: le sue condizioni

Il racconto risale a tredici anni fa e vedrebbe Sua Maestà adirata per le lussuose vacanze di Kate Middleton. Stando al racconto del tabloid inglese, la Regina riteneva che: “Passare da un luogo di villeggiatura a cinque stelle all’altro non fosse il prerequisito per una giovane donna forse destinata a diventare regina“. Andiamo quindi a vedere le accuse della Regina alla moglie del principe William.

Regina Elisabetta, l’accusa inaspettata a Kate Middleton: nel mirino le vacanze costose

La rivelazione è arrivata dall’autrice Katie Nicholl nella biografia su William e Harry pubblicata nel 2010. Stando a quanto riportato dall’autrice, la Regina aveva puntato il dito contro le vacanze esotiche di Kate Middleton già nel 2008. Infatti all’interno della biografia si legge: “Se non era con William al castello di Balmoral, allora la coppia stava sciando o era in vacanza a Mustique“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Royal Family, battesimo di Lilibet Diana: la sorprendente decisione di Harry e Meghan

Kate Middleton era così tanto spesso lì che la stampa decise anche di soprannominarla ‘La Regina di Mustique‘. Il titolo in precedenza era appartenuto alla principessa Margaret. Infine l’autrice Katie Nicholl ha raccontato: “La Gran Bretagna era in piena recessione che tali frivole esibizioni di ricchezza erano sgradevoli secondo regina“. Quindi la Regina non ha solo avuto diverbi con Meghan Markle, ma in passato ha deciso di scagliarsi anche contro Kate Middleton.