Morto Nino D’Agata, grande attore e doppiatore: era anche nei Simpson

Morto Nino D’Agata, grande attore e doppiatore, apparso in diverse serie tv di successo in Italia: era anche nei Simpson

Una faccia riconoscibilissima, così come la sua voce. Perché Nino D’Agata, morto oggi a 65 anni, era un attore molto apprezzato dal pubblico per le sue doti interpretative e perché ha doppiato alcuni attori ma anche alcune serie animate popolarissime.

Catanese doc, D’Agata ha debuttato nel 1993, interpretando il mafioso Totuccio Contorno in ‘Giovanni Falcone‘ diretto da Giuseppe Ferrara. E al cinema ha avuto anche altri ruoli di rilievo in film di successo come ‘L’ultimo bacio’ di Gabriele Muccino, ‘Le conseguenze dell’amore’ di Paolo Sorrentino. O ancora ‘Nuovomondo’, diretto da Emanuele Crialese e ‘Il testimone’ per la regia di Michele Soavi.

Morto Nino D’Agata, grande attore e doppiatore: ecco dove l’abbiamo visto e sentito

Ma nella sua trentennale carriera cinematografica e televisiva, Nino D’Agata è diventato soprattutto un attore di fiction e serie tv. Ad esempio era sua la faccia dell’agente Agostino Catalano nel tv movie ‘Paolo Borsellino‘ diretto nel 2004 da Gianluca Maria Tavarelli. Ed è stato anche il generale Tosi in R.I.S. – Delitti imperfetti, recitando anche in Distretto di Polizia, Don Matteo, Squadra antimafia – Palermo oggi.

Accanto alla carriera da attore, anche quella da doppiatore. Sua la voce del reverendo Timothy Lovejoy ne ‘I Simpson’, ma anche di Lou sempre nella stessa serie animata. E poi Alec Baldwin in ‘Notting Hill’, Neal McDonough in ‘Captain America – Il primo Vendicatore’ o Paul Bettany in Iron Man e The Avengers.