Maria Teresa Ruta esce allo scoperto: “Tutta colpa sua”

Maria Teresa Ruta esce allo scoperto e spiega finalmente come è nata la sua nuova carriera come cantante: “Tutta colpa sua”

Nella casa del Grande Fratello Vip era considerata un highlander perché ha saputo passare indenne ben 22 nomination senza essere eliminata. E anche se poi non ha vinto il reality. Maria Teresa Ruta è uscita decisamente rafforzata da quella esperienza, con una nuova popolarità presso il pubblico giovane.

Forse anche per questi ha deciso di uniformarsi ad altri ex colleghi, perché in fondo un tormentone estivo di questi tempi non si nega a nessuno. E così è nato ‘Mi sveglio ballando’ che su Youtube in un mese ha collezionato poco meno di e300mila visualizzazioni. Lei ancora una volta si stupisce di tanta attenzione ma spiega anche come è nato il progetto, tirando in ballo un insospettabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo, l’annuncio ufficiale manda in tilt tutti i fan – VIDEO

Maria Teresa Ruta esce allo scoperto, l’intesa con il suo compagno è totale

Intervistata dal settimanale ‘Nuovo’, Maria Teresa Ruta ha spiegato che l’unico momento di vera complicità durante la giornata con il suo compagno Roberto e quando si ritrovano a cena. Staccano i cellulari e dedicano del tempo soltanto a loro, anche perché lui è un ottimo cuoco. E tra un piatto e l’altro è nata l’idea.

Sarebbe stato il compagno a convincere la Ruta che poteva provarci anche con la musica: “Una sera a cena mi ha convinta a cantare il brano ‘Mi sveglio ballando’…”. E il risultato è sotto gli occhi di tutti, un brano che è anche un inno alla positività e alla voglia di vivere, quella che ha sempre cercato di mostrare nella Casa del Grande Fratello Vip.