Mara Venier, la confessione allarma i fan: “Ho pensato di farlo”

Mara Venier, la confessione allarma i fan. A meno di un mese dal via di ‘Domenica In’ la conduttrice ammette: “Ho pensato di farlo”

L’abbraccio del suo pubblico e il ritorno alla diretta saranno la medicina migliore per una come lei che vive nel mondo della tv da sempre ed è diventata una piacevole abitudine per tutti. A metà settembre Mara Venier riprenderà il ciclo di ‘Domenica In‘ e sarà un ritorno alla normalità benedetto, dopo un periodo non facile.

Perché i problemi accusati dopo l’operazione alla bocca dei mesi scorsi per un nuovo impianto dentali si sono trascinati per diverse settimane e le hanno provocato sconforto. lo ha confessato una volta di più al settimanale ‘Gente’, ammettendo che ad un certo punto aveva anche pensato di lasciare perdere tutto per dedicarsi solo a se stessa.

“Ho preso una bella botta – ha ammesso – ho vissuto momenti brutti, di fragilità e di profondo sconforto. Ho avuto difficoltà nel parlare e talvolta faccio ancora un po’ di fatica”. Poi però l’affetto della sua famiglia e la vicinanza dei fan le hanno fatto cambiare idea.

Mara Venier anticipa quello che succederà da settembre: avanti nel segno della continuità

L’intervista è servita anche per spiegare quello che succederà nella prossima stagione di Uomini e Donne. Non cambierà molto, perché il format del programma funziona e ha dimostrato di saper coinvolgere il pubblico. Però ci sarà un gradito ritorno, quello di Don Mazzi che ogni settimana affronteremo un tema sociale diverso.

Mara Venier (foto Rai)E poi ci sarà uno spazio dedicato ai talenti emergenti e ci saranno i consueti approfondimenti sul tema della pandemia. “Spero con tutto il cuore che il virus se ne vada e ci faccia tornare a vivere con la libertà nel cuore e la voglia di abbracciarci con slancio senza più paura”, è il suo augurio.