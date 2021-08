Maneskin, operata la fidanzata di Damiano: le sue condizioni

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, è stata operata per risolvere un delicato problema di salute. Andiamo a vedere come sta e le sue parole.

Nelle ultime ore ha fatto scalpore il post su Instagram di Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin. Infatti l’influencer si è operata, raccontando come abbia ricevuto tardivamente la diagnosi di endometriosi ed il lungo percorso per raggiungere questo traguardo. La Soleri, così, ha deciso di sottoporsi all’operazione nella giornata di ieri. Giorgia ha condiviso con i suoi followers una scatto della mano con al polso un braccialetto tipico ospedaliero con le generalità.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Royal Family, battesimo di Lilibet Diana: la sorprendente decisione di Harry e Meghan

Con questa immagine, Giorgia ha voluto raccontare la sua storia, toccante e dolorosa, causata dall’endometriosi. Infatti in passato questa patologia non le era mai stata diagnosticata. Inoltre questo tipo di malattia non è facilmente diagnosticabile. Ma dopo anni di dolori e stravolgimenti d’umore, la Soleri ha deciso di sottoporsi all’operazione, voltando completamente pagina.

Maneskin, la fidanzata di Damiano operata per endometriosi: il racconto toccante

Per Giorgia Soleri la giornata di ieri è stato il ‘Giorno della Liberazione‘. Infatti l’influencer si è sbarazzata dell’endometriosi ed ha festeggiato il tutto postando una foto del braccialetto ospedaliero. Senza l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta, tutto questo non sarebbe stato possibile, visto che l’influencer ha scoperto di dover combattere con questa malattia solamente nel marzo del 2021.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Matteo Diamante: “E’ un film dell’orrore”. Il motivo del duro sfogo

Infatti Giorgia scoprì di avere l’endometriosi e la adenomiosi da quando una volta svenne a scuola in preda ai dolori del ciclo mestruale. A 21 anni, la Soleri decise di rivolgersi ad un centro specializzato ma fu mandata via. Ma adesso, dopo l’operazione, l’influencer ha finalmente vinto la sua lotta con la malattia e non dovrà più temere alcun tipo di dolore. Intanto sono tantissimi i fan che hanno augurato una pronta guarigione a Giorgia Soleri su Instagram.