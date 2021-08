Francobolli rari, 350mila euro per un pezzo speciale: potresti averlo tu!

Torniamo a parlare di francobolli rari, con un pezzo italiano che vale una cifra da capogiro. Ecco come riconoscerlo subito

Il mondo del collezionismo continua a riservare sorprese. Sicuramente tra le categorie maggiormente redditizie ci sono monete e francobolli rari. Ce ne sono a migliaia e alcuni possono raggiungere cifre da capogiro.

Vi parliamo oggi di un particolare esemplare che può arrivare a valere fino a 350mila euro. Ecco come riconoscerlo subito: potreste diventare ricchi in pochi minuti!

Francobolli rari, 350mila euro per il Trinacaria

Se avete in casa la prima serie dei francobolli rari Trinacaria, sappiate che potete guadagnare fino a 350mla euro. Emessa per la prima volta il 1° gennaio 1858 sotto il Regno delle Due Sicilie, presenta alcune caratteristiche uniche che la portano ad essere tra le più apprezzate di sempre dai collezionisti.

Il consiglio è quello di mettersi subito alla ricerca e vedere se, per un motivo o per un altro, avete la serie all’interno della vostra collezione. Potreste avere una fortuna in casa e non lo sapete ancora!