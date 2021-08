Francesco Monte cancella Aurora Ramazzotti, è colpa di una sua ex

Francesco Monte cancella improvvisamente Aurora Ramazzotti dalle sue amicizie, il sospetto è che sia colpa di una sua ex

Può bastare una cena per scatenare le ire di un ex tronista e fargli cambiare le sue abitudini? Forse sì ed è successo a Francesco Monte che ha deciso di non seguire più Aurora Ramazzotti sui social network.

Fino a poche ore fa Monte infatti seguiva la figlia di Eros e Michelle Hunziker, ma all’improvviso il suo follow sarebbe sparito. E la colpa è da attribuire ai rapporti che ci sono tra Aurora, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Al momento al doppia figlia d’arte è in vacanza a Mykonos con il fidanzato, Goffredo Cerza, e da quelle parti sono capitati anche Giulia e Pierpaolo. Alle due coppie è sembrato naturale mangiare insieme, a qualcuno altro no.

Francesco Monte cancella Aurora Ramazzotti, il passato gli fa ancora male

Sui loro profili social i ragazzi hanno documentato la serata passata in allegria e proprio questo secondo molti avrebbe scatenato le ire di Monte. Perché tutti ricordano che l’ex compagno di Cecilia Rodriguez non si è lasciato benissimo con Giulia Salemi dopo che i due si erano messi insieme al Grande Fratello Vip.

Da allora sono passati tre anni, ma evidentemente a lui di vedere la sua ex non va ancora o forse non va più. Monte al momento è ancora felicemente fidanzato con la modella Isabella De Candia, anche se i due raramente si mostrano insieme. Tutti pensavano che avesse voltato pagina, ma forse così non è. Intanto comunque prosegue la sua nuova carriera, quella come cantante lanciata da ‘Tale e Quale Show’. E il suo rapporto con Lee Ryan, ex leader dei Blue, sembra funzionare come ha dimosttato un recente concerto in Polonia.