Fortnite, sorpresa pazzesca: arrivano due attori hollywoodiani

Continuano le novità su Fortnite. Pare che a breve verranno rilasciate le skin di due attori hollywoodiani

Sono settimane di grandi aggiunte per ciò che riguarda Fortnite. Epic Games vuole deliziare i propri utenti in attesa della nuova season, tra collaborazioni di livello e tornei esclusivi.

Stando ad un leak che gira in rete, pare che a breve potrebbero arrivare in-game le skin di due attori hollywoodiani amatissimi! Non è ancora arrivata la conferma ufficiale da parte di Epic Games, ma tutto lascia pensare che la novità diventerà effettiva tra non molto.

Fortnite, arrivano le skin di Will Smith e Chris Hemsworth

Will Smith e Chris Hemsworth entreranno presto a far parte dell’universo Fortnite. A rivelarlo il leaker HYPEX, che più volte in passato ha svelato in anteprima alcune delle principali aggiunte poi arrivate sul battle royale. Pare che il personaggio di Will Smith sarà basato su Mike Lowrey, da lui interpretato nella trilogia Bad Boys.

Chris Hemsworth avrà invece le fattezze di Tyler Rake, interpretato proprio dall’attore in un film uscito nel 2020. Non resta che aspettare e vedere quando Epic Games annuncerà ufficialmente le due nuove aggiunte.