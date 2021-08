Federica Panicucci, rimandato il suo ritorno in tv: il motivo della scelta. La presentatrice sarà impegnata anche nella prossima stagione su Mediaset

In questa calda estate Federica Panicucci si sta godendo le meritate vacanze. La showgirl non lesina post davvero affascinanti sui social, con scatti mozzafiato in barca e in splendidi scenari di mare. L’ultimo è proprio su uno yacht nel bel mezzo delle onde, in un luogo non specificato in Italia. Un modo per rilassarsi a pieno prima di tornare in sella a settembre. Il suo programma, ‘Mattino Cinque’, è il punto di riferimento della rete ammiraglia della tv privata nella fascia mattutina da ormai 13 anni. Un contenitore di approfondimento, concentrato su notizie serie e gossip, con la conduzione al suo fianco del bravissimo Francesco Vecchi. Il loro ritorno sul piccolo schermo è però slittato di altre due settimane. Inizialmente infatti l’appuntamento era fissato per il 6 settembre, venendo ora posticipato al 20 dello stesso mese.

Federica Panicucci, rimandato il suo ritorno in tv: Morning News andrà avanti altre 2 settimane

A riportare la notizie è stato Giuseppe Candela con una news flash su Dagospia. La domanda dell’autore del post era anche: “Come avrà reagito?“. Il riferimento alla Panicucci e al suo “duello” a distanza con Simona Branchetti. La bravissima giornalista sta conducendo brillantemente Morning News, un format sperimentale di informazione (e meno intrattenimento) che sta riscuotendo un buon successo di ascolti e share. A piacere molto al gruppo Mediaset è anche il costo contenutissimo della produzione, visto il cachet minimo rispetto a quello delle conduttrici più gettonate della tv. Un investimento praticamente a costo zero.

La Branchetti è infatti stipendiata da Mediaset e sta scalando diverse posizioni nella considerazione dei vertici. Chissà che oltre al ritardo Federica Panicucci non si debba preoccupare anche di altro…