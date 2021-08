Calciomercato Milan, Pioli sogna il campione d’Europa: affare possibile

Calciomercato Milan, i rossoneri starebbero seguendo un fresco campione d’Europa. Ma la trattativa non è semplice: i dettagli

Saranno ultimi giorni frenetici di calciomercato per il Milan, alla caccia degli ultimi rinforzi per puntare ai massimi obiettivi sia in Serie A che in Champions League. Poco fa Alessandro Florenzi ha iniziato le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano, e a breve potrebbero arrivare anche Bakayoko e Pellegri.

C’è però un altro nome che sta infiammando il mercato rossonero, fresco campione d’Europa e che può giocare sia sulla fascia destra che dietro la punta: Domenico Berardi.

Calciomercato Milan, piace Berardi ma c’è anche il Real Madrid

Il Milan sogna Domenico Berardi, e tenta il colpo last minute per regalare a Stefano Pioli uno degli esterni destri italiani più forti in circolazione. Affare non semplice, comunque. Sia per le richieste del Sassuolo che per la concorrenza.

Stando a quanto riferisce Don Balon, infatti, su di lui sarebbe piombato anche il Real Madrid. Carlo Ancelotti lo accoglierebbe volentieri in Spagna in caso di mancato arrivo di Kylian Mbappé.