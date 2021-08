Calciomercato Juventus, colpaccio a sorpresa: fan al settimo cielo

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a piazzare il colpaccio a zero. Prima però, potrebbe arrivare una cessione

Anche la Juventus è finalmente pronta per il suo esordio stagionale in Serie A. Parte l’era dell’Allegri-bis, con tanta voglia di far bene tanto in campionato quanto in Champions League.

Dopo lunghe settimane di trattative, alla fine i bianconeri sono riusciti a strappare Manuel Locatelli al Sassuolo e hanno il loro centrocampista del futuro. Ma non è finita qui. Pare che, in queste ultime battute di calciomercato, potrebbe arrivare anche un altro colpaccio a sorpresa.

Calciomercato Juventus, rimane viva la pista Pjanic: McKennie in uscita

Dopo Allegri, anche Miralem Pjanic potrebbe presto tornare alla Juventus. Il Barcellona ha aperto al prestito gratuito, così da risparmiare sull’importante ingaggio del bosniaco e far rifiatare il bilancio. Un ulteriore indizio conferma la sua possibile cessione: Koeman non lo ha convocato per la seconda di campionato spagnolo.

C’è però da valutare anche la possibile cessione di McKennie, che ha parecchi estimatori soprattutto in Premier League. La cifra fissata per lasciarlo partire è di 30 milioni di euro.