Calciomercato Juventus, addio a sorpresa: “Non è incedibile”

I tifosi della Juventus potrebbero dire addio a sorpresa ad uno dei loro beniamini durante questa sessione di calciomercato: spuntano diverse richieste.

La Juventus si prepara a diversi colpi in uscita al termine di questo calciomercato. Infatti dopo gli acquisti di Kaio Jorge per l’attacco e Manuel Locatelli a centrocampo, i bianconeri sono pronti a fare cassa. Al momento sono pochissimi gli incedibili all’interno della rosa della Vecchia Signora. Tra i nomi messi sul mercato, però, spunta a sorpresa quello di Weston Mckennie. Il centrocampista statunitense di 22 anni, infatti, potrebbe dire addio dopo una sola stagione.

A rivelare il clamoroso retroscena ci avrebbe pensato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky. Il mediano a stelle e strisce avrebbe tantissime richieste dall’estero e la dirigenza juventina non avrebbe escluso la cessione. McKennie è arrivato in bianconero lo scorso 29 agosto 2020 in prestito con diritto di riscatto dallo Schalke 04 con una spesa complessiva di 18,5 milioni di euro. Inoltre in una stagione in bianconero Weston ha messo piede in campo 46 volte realizzando 6 goal e tre assist.

Calciomercato Juventus, Mckennie già verso la cessione? É caccia al sostituto

La Juventus, quindi, potrebbe cedere Weston Mckennie già durante questa finestra di calciomercato. Allo statunitense è servita una sola stagione per convincere tutti che può giocare ad alti livelli anche in Italia. Adesso quindi in attesa di un’offerta ufficiale la dirigenza juventina inizia già a cercare il sostituto. Infatti sono ben due i nome ambiti da Massimiliano Allegri per sostituire lo statunitense.

Il primo è oramai noto ed è quello di Miralem Pjanic. Un ritorno dello bosniaco è gradito dal tecnico toscano che sarebbe pronto a schierare il talentuoso centrocampista subito come titolare. Mentre invece nelle ultime ore è spuntato un secondo profilo interessante, stiamo parlando di Corentin Tolisso. Il centrocampista francese del Bayern Monaco è nuovamente in uscita e potrebbe risultare il giusto profilo per il centrocampo bianconero.