Le anticipazioni di Una Vita rivelano ai numerosi telespettatori diversi colpi di scena che cambieranno la trama della soap-opera.

La guerra tra Felipe e Genoveva continua a creare tensione ad Acacias 38 e a tenere incollati allo schermo i milioni di telespettatori che sono stati conquistati da questa soap-opera. Le anticipazioni di Una Vita, quelle relative agli episodi in onda da domenica 22 agosto a sabato 28 agosto 2021, segnalano che Javier Velasco aiuta la dark lady prendendo le difese della Salmeron in tribunale e mostrando interesse anche per altro. L’avvocato infatti ha preso il caso sia per vendicarsi contro Felipe, sia per stare accanto a Genoveva.

La Salmeron accusa in ospedale una grave crisi respiratoria e il dottore informa Felipe che la vita di Genoveva e del loro bambino sono a rischio. La donna resta ricoverata in gravi condizioni e il vicinato, per augurarle una pronta guarigione, organizza una preghiera collettiva. L’Alvarez Hermoso si sente in colpa e i suoi amici lo sostengono, confermandogli anche che Mendez non indagherà sull’accaduto.

Anticipazioni Una Vita, tristi epiloghi ad Acacias: è in gravi condizioni

Dopo lunghe ore di attesa, il dottor Lugones rivela a Felipe che Genoveva è fuori pericolo, ma ha perso suo figlio. Quando la Salmeron scopre quanto accaduto al suo bambino, contatta Velasco e gli chiede alleanza per la sua vendetta.

Genoveva è ormai una furia e quando le vicine si recano a farle visita le caccia in malo modo, accusandole di essere delle pettegole. Intanto Carmen è preoccupata per la decisione di Ramon di entrare in politica. Gli anarchici hanno, infatti, causato un altro attentato dal barbiere dove solitamente si reca suo marito. A questo punto, la donna teme possa accadergli qualcosa.