Anticipazioni Brave and Beautiful, terribile incendio: che paura! Nelle prossime puntate avverrà un incidente davvero sconvolgente

In questa torrida estate italiana i telespettatori continuano a seguire le proprie soap su Canale 5. Brave and Beautiful non si prende pause e sarà regolarmente in onda anche la prossima settimana, dal 23 al 27 agosto, nella solita fascia quotidiana 14.45-15.30. Da lunedì a venerdì prossimo sono attese delle novità davvero interessanti che riguarderanno come al solito Cesur e Suhan. Il loro amore deve essere davvero solido per superare ancora degli ostacoli davvero ardui. Nell’appuntamento di lunedì Cesur si concentrerà sul mostrare a tutti la vera natura di Tahsin. Il padre di Suhan nasconde diversi scheletri nell’armadio e ha lasciato credere di essere tutta un’altra persona rispetto a quella che è in realtà. La vicenda relativa ai quadri è a un passo dall’arrivare in tribunale e svelerebbe molto degli affari loschi dell’uomo.

Anticipazioni Brave and Beautiful, terribile incendio: le puntate della prossima settimana

Nella puntata di martedì tornerà invece al centro della scena Suhan, sospettosa di Cesur e poco convinta della sua sincerità. Nel frattempo Tahsin, al pari dei suoi soci, dovrà fare i conti con delle indagini serrate. Questo porterà ad un’escalation di tensione piuttosto preoccupante. Riza decide invece di impegnarsi nella stesura di una lunga lettera a Cesur.

Mercoledì 25 Tahsin balza di nuovo sotto i riflettori per altre vicissitudini improvvise. Mihriban si allea con Cesur, con la speranza di portare i contadini ad una ribellione comune. Lo sfogo è dovuto ai soprusi perpetrati nel corso degli anni del padre di Suhan.

Il grande colpo di scena arriva giovedì 26 agosto, con un incredibile incidente e lo scoppio di un terrificante incendio nella tenuta dei Korludag. La loro abitazione è a grosso rischio e nonostante le tante persone coinvolte le fiamme continuano a divampare. Impegnati nell’opera di salvataggio ci sono in prima linea Sulent, Kemal, Sirin e Kohran. Il sospetto sul responsabile è tutto sulle spalle di Cesur.

Nell’ultima puntata della settimana, un altro incidente la fa da padrone. Mentre Riza viene trasferito al penitenziario un veicolo colpisce all’improvviso la vettura blindata della polizia. Cosa succederà al protagonista è ancora top secret. Rimanete sintonizzati su Canale 5 per sapere come andrà a finire. E’ possibile anche seguire tutto in streaming grazie al sito Mediaset Play Infinity.