Anticipazioni Beautiful, svelata la verità: colpo di scena. Nelle nuove puntate i fan rimarranno davvero esterrefatti

Nessuna pausa per la soap opera più famosa del mondo. Beautiful andrà regolarmente in onda anche la prossima settimana e fornirà ulteriori colpi di scena ai propri fan. Nella solita fascia quotidiana dalle 13.40 alle 14.05, ci sarà modo di seguire le vicende della famiglia Forrester. Nel frattempo nelle nuove puntate americane, una delle principali novità riguarderanno John ‘Finn’ Finnegan e la sua nascita. Il nuovo marito di Steffy nasconde qualcosa di particolare nel suo passato. Una notizia riguardante il padre naturale del giovane medico destabilizzerà la situazione, così come avvenuto per l’identità della madre. Colpi di scena che coinvolgeranno anche Sheila Carter, che farà il suo ritorno. Proprio lei si paleserà come la madre del ragazzo e quindi nonna del piccolo Hayes. I Forrester faranno di tutto per allontanarla, impauriti dal suo grado di pericolosità per l’armonia della famiglia. Nel passato della donna ci sono infatti anche dei crimini commessi che non possono essere cancellati.

Anticipazioni Beautiful, svelata la verità: chi è il padre di John Finnegan

La stessa Steffy è piuttosto chiara con Finn: non vuole nessuna interazione con la Carter, per il loro benessere e soprattutto per quello del loro bambino. Purtroppo però, nonostante John faccia finta di prendere le distanze, in realtà non resiste di andare oltre e saperne di più. L’unica con la quale si apre e racconta la verità di cosa sta facendo è Paris Buckingham.

Per quanto riguarda l’identità del padre biologico di John, invece, le strade portano tutte a Jack Finnegan, l’uomo che l’ha cresciuto insieme alla moglie Li. Il problema è capire perchè abbia scelto di adottarlo facendo finta che non fosse realmente lui il genitore naturale. Si verrà a scoprire che dietro c’è un altro grande segreto.

Nel frattempo Jack scopre che la Carter non vuole lasciare Los Angeles e gli chiede di portare a termine un compito. Secondo le anticipazioni americane, la cosa lo destabilizzerà profondamente e coinvolgerà anche Sheila.

Nelle voci che girano sul web riguardo le nuove puntate negli Usa, la madre di John sfrutterà Jack per arrivare a vedere il nipotino Hayes. Gli intrighi non finiscono davvero mai.