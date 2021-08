Uomini e Donne, nuovo amore per un’ex tronista? Arriva la risposta

Uomini e Donne, nuovo amore per un’ex tronista? Lei è molto amata dal pubblico e i fan sperano: ora arriva la risposta

Tra le coppie uscite da Uomini e Donne in questa stagione, quella formata da Jessica Antonini e Davide Lorusso sembrava costruita su basi solide. Ma come è spesso capitato nelle ultime edizione, alla riprova dei fatti lontano dalle telecamere, i due ragazzi non hanno retto e si sono lasciati non senza polemiche e accuse reciproche.

La tatuatrice laziale però anche lontano dal dating show di Maria De Filippi continua a far discutere e le sue relazioni, reali o presunte, catturano sempre l’attenzione. Così come è successo negli ultimi giorni, quando la ragazza è stata accostata ad un nuovo possibile amore. Era in vacanza a Ischia, ha conosciuto un ragazzo che le ha presentato Francesco Chiofalo e sono arrivate segnalazioni di chi li ha visti in atteggiamenti intimi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, ex corteggiatore pronto a tornare? Novità clamorosa

Uomini e Donne, nuovo amore per un’ex tronista? La sua risposta è abbastanza chiara

Lui è il cantante Johanangel e c’è chi parla di effusioni e abbracci. Jessica ha ascoltato le voci e poi ha voluto fare chiarezza: “Girano dei video, ci hanno sgamati, c’è stato un colpo di fulmine. Chi ci ha visto abbracciati, chi ci ha visti insieme ad Ischia… Vi devo deludere, queste notizie non le dovete dare. C’è grande intesa sì, ma per tutto il resto…”.

Jessica era andata a Uomini e Donne alla ricerca dell’amore, ma anche di una persona che potesse convivere con suo figlio, che oggi ha 5 anni. Con Davide però non è stato così, come ha raccontato qualche tempo fa, spiegando di essere stata mollata da un giorno all’altro e senza nessuna spiegazione. Davide si è difeso dicendo di non averla mai illusa né tradita. Dove sta la verità?