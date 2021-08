Uomini e Donne, ex corteggiatore pronto a tornare? Novità clamorosa

Uomini e Donne, ex corteggiatore pronto a tornare nella prossima stagione del dating show di Canale 5? Novità clamorosa

La vita di Uomini e Donne è fatta anche di cicli ed è successo più volte in passato. Quelli che erano entrati come corteggiatori e poi non erano stati scelti, oppure le loro storie sono finite male, hanno fatto ritorno in trasmissione come tronisti. E le anticipazioni sulla prossima stagione dicono che potrebbe succedere di nuovo.

Uno degli indiziati più caldi per un ritorno quando il dating show riaprirà a settembre è Matteo Ranieri, ex scelta di Sophie Codegoni. Era il preferito del pubblico e infatti molti erano contenti quando la tronista ha scelto proprio lui. Solo che la loro storia è durata pochissime settimane e i due ragazzi si sono lasciati per alcune divergenze che non erano conciliabili.

Uomini e Donne, ex corteggiatore pronto a tornare? Tutte le novità del programma

Da allora lei è stata accostata a Fabrizio Corona e prossimamente potrebbe entrare nel cast del Grande Fratello Vip 6. Invece il ragazzo genovese è ancora single e negli ultimi giorni sta passando le vacanze con la sorella ma anche l’ex tronista Davide Donadei e Chiara Rabbi in Puglia, dove quest’ultimo ha un locale.

Ma la bella novità è che Matteo Ranieri potrebbe tornare in tv. Le indiscrezioni dicono che all’inizio della stagione di Uomini e Donne ci saranno due ragazzi e due ragazze (forse una delle due sarà una transgender). I nomi come al solito sono segretissimi, ma c’è chi spera.

Matteo Ranieri infatti era piaciuto a tutti per la sua educazione, la sua calma, i modi di fare mai arroganti. E allora, come nel passato, il pubblico spinge per rivederlo con un altro ruolo affinché possa veramente trovare l’amore.