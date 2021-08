Temptation Island, colpo di scena: vanno subito a convivere! La coppia si era consolidata durante l’ultima edizione del reality

E’ stato uno dei reality dello scorso anno a ricevere maggiore attenzione dal pubblico. I risultati di ascolto per Temptation Island su Mediaset sono assolutamente incoraggianti e hanno spinto la televisione privata a continuare ad investirci. Nell’ultima edizione il ruolo dei ‘corteggiatori‘ ha spinto diverse coppie alla rottura, centrando un po’ il goal dello show. Dall’altro lato, però, sono nati anche diversi nuovi amori, come quello che ha visto protagonisti Luciano Punzo e Manuela Carriero, che nel programma si sono rispettivamente presentati come tentatore e come fidanzata. Lei era arrivata per provare la solidità del suo rapporto con Stefano Sirena e alla fine lo ha lasciato. La loro relazione ha mostrato delle falle incolmabili e alla fine l’ha spinta definitivamente tra le braccia di Luciano.

Ora i due hanno comunicato attraverso una storia sui social che andranno a vivere insieme. Nello specifico Punzo ha raccontato che la coppia si riunirà a Napoli sotto lo stesso tetto. La love story vivrà quindi un altro capitolo, sempre con la massima attenzione sul web, spesso anche attirando critiche. Questo perchè è opinione comune tra diversi fan su Instagram che il loro modo di mostrarsi sia leggermente troppo esposto e romanzato, quasi ostentato. La sensazione che ci sia una considerazione elevata del Gossip e della pubblicità che esso comporta. In poche parole non sembrerebbero proprio genuini al 100%.

Temptation Island, colpo di scena: Luciano e Manuela vanno a convivere

Anche questa convivenza ha ispirato qualcuno nel giudizio, arrivando a parlare di vera e propria pubblicità.

In tutto questo Stefano Sirena non sembra aver preso benissimo la faccenda, pur non entrando mai nello specifico con una risposta diretta. Nelle ultime ore, però, non ha mancato occasione di postare foto in teneri atteggiamenti con Federica Cleo, sua attuale compagna e tentatrice del format di Canale 5.

Quasi tutti hanno letto le mosse del giocatore di basket come un modo per superare l’accaduto e certificare la sua indifferenza. La sensazione è che a breve potrebbero arrivare ulteriori novità in materia. Nel frattempo lui ha voluto semplicemente tenere i piedi per terra e sulla Cleo ha specificato: “Non sono innamorato, calma”. Insomma nessuna fretta al pari di Luciano e Manuela.