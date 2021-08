Selena Gomez, le dichiarazioni choc sul suo stato fisico e mentale: si ritira?

Selena Gomez è tornata a parlare di cosa ha dovuto passare negli ultimi anni, sia dal punto di vista mentale che fisico: il ritiro totale o parziale dal mondo dello spettacolo, potrebbe essere un opzione per la giovane artista.

Nonostante il clamoroso successo che ha avuto grazie alla Walt Disney, Selena Gomez ha dovuto fare i conti da sempre con il suo stato di salute precario. Nel 2014 gli fu diagnosticato il lupus, una malattia autoimmune in cui le cellule attaccano i propri tessuti ed organi. Per questo motivo, nel 2017 la sua amica Francia Raisa le donò il suo rene.

A seguire, la cantante ebbe un crollo emotivo: si lamentò di aver venduto la propria vita alla Walt Disney, oltre a mostrare insofferenza per i giornalisti che non capivano il suo momento di sofferenza. I fan rimasero senza parole quando Selena Gomez mise in seria discussione la sua carriera nella musica parlando del ritiro dalle scene.

Ecco la copertina della rivista Elle USA, a cui ha rilasciato la sua ultima intervista:

Selena Gomez ha infatti accennato in più occasioni la sua volontà di produrre l’ultimo album, e poi valutare seriamente il ritiro dal mondo della musica. Nel frattempo, ha continuato a lavorare come produttrice e presentatrice nel fortunato programma Tv Selena and Chef, oltre a prendere parte alle riprese della serie Only Murders In The Building.

L’artista è tornata a parlare ad Elle USA di cosa ha subito dal punto di vista mentale e fisico. Le dichiarazioni sono molto forti: è infatti riuscita a trovare la forza di andare avanti solo aiutando gli altri. Ad oggi, racconta, è impegnata in molti progetti di beneficienza. Non le servono persone che combattano con lei, e non vuole sentirsi più un oggetto.

Ecco il trailer del suo ultimo progetto come attrice: