Royal Family, Harry si schiera sull’Afghanistan: la posizione fa discutere. Il duca del Sussex ha un’idea precisa sul ritiro delle truppe dal Paese asiatico

E’ un momento molto delicato per la politica internazionale degli Stati Uniti e dell’Occidente in generale. Il ritiro delle truppe dall’Afghanistan ha sconvolto i piani della popolazione locale, con il nuovo avvento dei talebani e la protesta in gran parte del Paese. Dopo 20 anni di missione, il presidente Joe Biden ha preso una decisione molto delicata, portando tutti i leader politici alleati a discuterne le conseguenze. Tra questi figura anche il principe Harry, non tanto per la carica ricoperta (visto che ora è fuori da tutto), ma per la vicinanza che sente nei confronti dell’esercito e in particolar modo dell’Afghanistan. Dopo dieci anni in servizio militare e due missioni in Asia, una mossa del genere non può lasciarlo indifferente.

Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha affermato che il duca del Sussex potrebbe lanciare a breve un’iniziativa di beneficenza legata all’Afghanistan per il suo 37esimo compleanno, il mese prossimo. Ma nell’ottica di un futuro in California, l’esperto dubita che il principe possa criticare apertamente il presidente Biden e le sue scelte.

Royal Family, Harry si schiera sull’Afghanistan: non attaccherà mai Biden

La lungimiranza di alcune ‘mancate’ dichiarazioni, potrebbe essere letta anche in chiave Meghan. In molti ipotizzano infatti che l’attrice americana possa intraprendere in futuro una carriera in politica.

Fitzwilliams ha sottolineato in un’intervista a OK!: “I Sussex amano annunciare iniziative di beneficenza in occasione dei loro compleanni. Harry lo farà probabilmente per i veterani militari impegnati in Afghanistan per tanto tempo e per i rifugiati. Credo però che starà molto attento a fare dichiarazioni su Biden e sulle sue idee“.

In questo ripercorrerebbe una tradizione familiare. Difatti solitamente i membri della famiglia reale non votano né vengono coinvolti in elezioni o questioni politiche. Anche a livello mediatico non si esprimono su temi così importanti per la geopolitica internazionale. Vedremo se il duca del Sussex riuscirà a mantenere i buoni propositi, per il suo benessere e quello della sua compagna.