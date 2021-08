Royal Family, c’è un positivo al Covid: clamorosa decisione della Regina Elisabetta

Un membro dello staff della Royal Family è risultato positivo al Covid-19. Nonostante ciò la Regina Elisabetta ha preso una decisione inaspettata.

Nella giornata di ieri un membro dello staff della Royal Family è risultato positivo al Covid-19. Nonostante la positività però la Regina Elisabetta non vuole spezzare una tradizione ed ha deciso di rimanere a Balmoral per le vacanze estive. Una fonte riportata da People afferma: “Tutto il personale di Balmoral viene testato quotidianamente per il Covid“.

Sempre il tabloid britannico ha poi continuato affermando: “Il personale coinvolto si trova in un’area separata della tenuta. Ai lavoratori è stato detto di indossare le mascherine e di mantenere le distanze sociali. I reali stessi stanno seguendo la stessa procedura“. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo all’interno della Famiglia Reale inglese.

Royal Family, un membro dello staff positivo al Covid: la Regina resta a Balmoral

Poche settimane fa la Regina Elisabetta ha fatto il suo rientro in Scozia. Questo è il suo primo viaggio a Balmoral dalla morte del Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile dopo 73 anni di matrimonio. La Regina ha così deciso di invitare i membri della famiglia nella sua tenuta durante l’ultima settimana, in particolare il principe Andrea coinvolto in uno scandalo in cui l’accusa è di abuso sessuale.

Insieme ad Andrea e all’ex moglie Sarah Ferguson, hanno raggiunto la regina a Balmoral anche la principessa Eugenia e la sua famiglia, e il principe Carlo e Camilla. La Regina passerà il suo tempo in Scozia leggendo documenti diplomatici contenuti nella scatola rossa e prendendo parte ad alcuni eventi pubblici.