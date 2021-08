Raimondo Todaro esce allo scoperto: la verità su Carlucci e De Filippi. Il ballerino e coreografo ha detto la sua su temi scottanti

E’ stato uno dei ballerini più apprezzati di “Ballando con le Stelle” fin dall’inizio. Raimondo Todaro è entrato a far parte del cast nel 2005, ben 16 anni fa, facendo crescere il programma assieme alla sapiente conduzione di Milly Carlucci. Poi però lo scorso anno qualcosa si è incrinato, con la decisione di separarsi e la scelta del coreografo di sposare un nuovo progetto. Pur se non ufficialmente, il suo futuro è legato a Mediaset e ad “Amici“. Sarà l’insegnante di danza di riferimento dei ragazzi di Maria De Filippi e andrà a lavorare al fianco di un’altra decana della nostra televisione, ovvero Lorella Cuccarini (docente di canto). Tra Todaro e la prima mentore professionale, Milly Carlucci, è scoppiata una piccola polemica via social negli ultimi giorni, legata alle modalità dell’addio di quest’ultimo. La conduttrice di Rai1 ha specificato di non essere stata informata della scelta, rimanendo sorpresa e amareggiata.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso: il cast è da urlo

LEGGI ANCHE >>> Massimo Ciavarro, grandissimo spavento durante la vacanza: cos’è successo

Raimondo Todaro esce allo scoperto: il chiarimento sull’addio a “Ballando” e il possibile arrivo ad “Amici”

In realtà, in una recente intervista a ‘Oggi‘, il 34enne si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa.

“Sono entrato a Ballando a 18 anni, ora ne ho 34: non aveva senso continuare”, ha specificato al megazine.

“Non mi è piaciuto che Milly tentato di mettermi in cattiva luce dichiarando quelle cose”. Poi sulle accuse girate sul web di tradimento per il passaggio ad ‘Amici’ aggiunge: “Ho fatto un salto senza rete, non ho giocato sporco. Quando ho lasciato non avevo ancora nessuna trattativa economica con Maria per andare a Mediaset“.

Poi proprio sul programma della De Filippi afferma: “Ci lavora anche la madre di mia figlia, sarei un pazzo all’idea di non essere lusingato. Mi piacerebbe poter lavorare coi giovani”. Insomma una grande apertura per quella che con ogni probabilità sarà la prossima avventura sul piccolo schermo. Tra l’altro alla compagna di Maurizio Costanzo lo lega anche un motivo piuttosto personale: “Maria è un fenomeno, mi è stata vicina mentre mi stavo separando da Francesca Tocca. Le sarà sempre grato”, ha concluso.