Dopo una fortunatissima prima stagione, ed una seconda stagione che ha regalato ascolti incredibili, Netflix ha confermato che avvierà le riprese della terza stagione della fortunata serie Tv. Scopri di cosa si tratta.

La seconda stagione della serie Tv Netflix “Non ho mai” (“Never have I ever” nella versione originale) è stata rilasciata a luglio 2021, ed ha raccolto nuovamente un enorme successo, come del resto era successo anche con la prima serie. Nel 2020, infatti, Netflix aveva registrato addirittura 40 milioni di ascolti totali.

Questo significa che “Non ho mai” è la terza serie Tv più vista in quell’anno, dopo “La casa di Carta” (65 milioni di spettatori) e “The Umbrella Academy” (43 milioni). A contribuire al successo di questa produzione era stata la semplicità e la normalità di cui si è fatto vettore in un periodo in cui gran parte del mondo sceglieva il lockdown per proteggersi dal Covid.

Ecco la protagonista che gioisce per la conferma della terza stagione di “Non ho mai”:

guys, this is NOT a prank I swear. right @neverhaveiever ?💗🥳 pic.twitter.com/c9VoSdVYbV — Maitreyi Ramakrishnan (@ramakrishnannn) August 19, 2021

Netflix, tutti i dettagli che si sanno sulla terza stagione

“Non ho mai” è stata ideata dall’attrice Mindy Kaling e si propone di raccontare le esperienze di un’adolescente americana di origine indiana, Devi. Rimasta orfana di padre, la ragazza cerca di elaborare il difficile lutto e vive con la madre, che cerca di farle abbracciare il più possibile le tradizioni della sua terra di orgine.

Nella seconda stagione ha dovuto affrontare dei problemi inaspettati che si sono presentati dopo l’arrivo nella sua scuola di un’altra ragazza indiana. Per la terza stagione, per il momento, non c’è stato alcun tipo di rivelazione. Ecco l’annuncio ufficiale di Netflix dell’avvio della terza stagione di “Non ho mai”: