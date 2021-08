Morto YouTubo Anche Io, il maestro italiano del mukbang: fan senza parole

Un fan di YouTubo Anche Io, nome d’arte di Omar Palermo, si è accertato riguardo le condizioni del suo YouTuber preferito, scoprendo che era morto. Scopri come ha fatto il suo ammiratore a trovarlo e cosa è riuscito a ricostruire.

Lo YouTuber che era diventato molto popolare con il nome YouTubo Anche Io, ovvero Omar Palermo, era diventato uno dei maggiori rappresentanti della tipologia di video mukbang. Questa parola sud coreana descriveva una tendenza nata proprio in quel paese, dove molte persone amano guardare chi trasmette in diretta le proprie abbuffate di cibo.

Questo particolare tipo di intrattenimento è diventato molto popolare anche negli Stati Uniti, dove ci sono anche interi programmi televisivi dedicati al tema. YouTubo Anche Io aveva iniziato quasi per caso ed era arrivato a collezionare milioni di visualizzazioni nei suoi video, dove ad esempio si divorava anche due chili di tiramisù.

Ecco l’ultimo video caricato da Omar Palermo, alias YouTubo Anche Io, e l’ultimo messaggio scritto sulla piattaforma di condivisione video:

YouTubo Anche Io morto, cosa è successo dopo il ritiro?

Circa un anno fa, YouTubo Anche Io aveva ribadito ai suoi numerosi fan di avere deciso di accantonare la sua carriera di YouTuber, che nel frattempo era diventata un vero e proprio lavoro grazie alle inserzioni pubblicitarie nei suoi video. Un fan, però, si è insospettito della prolungata assenza ed ha cercato di capire che cosa gli fosse successo.

L’ammiratore è venuto quindi a scoprire che Omar Palermo era stato ricoverato in ospedale per una caduta. Successivamente le sue condizioni sono peggiorate, fino a portarlo alla morte. Non sono ancora chiare le circostanze mediche del suo decesso ed i motivi per cui si è aggravato così in fretta: resta comunque la tristezza per la morte, arrivata a soli 42 anni.

