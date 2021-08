Meteo, tra sole ed improvvisi temporali: la situazione in Italia

La situazione meteo in Italia continua a subire una fase di stallo, con il sole che si alternerà ad improvvisi temporali: cosa sta succedendo.

Durante questi giorni l’Italia si sta prendendo una pausa dal gran caldo, con temporali che stanno tornando a bagnare il Paese. Infatti l’aria fresca che ha raggiunto la penisola nell’inizio di settimana è servita ad aumentare l’incertezza sul paese. Nei prossimi giorni quindi continueremo ad avere qualche rovescio temporalesco, in attesa di un clamoroso ritorno per la situazione meteorologica italiana.

Dopo un mercoledì caratterizzato da diverse piogge e temporali, anche giovedì seguirà lo stesso filone, con le precipitazioni che continueranno a rinfrescare l’aria. Ad avere la peggio saranno le vette dell’Appennino, con le piogge che si concentreranno sui rilievi montuosi del Lazio, Molise e della Calabria. Attenzione però, perchè da venerdì potremo assistere ad un nuovo ritorno dell’alta pressione. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo nel paese.

Meteo, tra sole e temporali: la situazione sulla penisola

In questi giorni l’Italia sta subendo un netto calo termico a causa del passaggio di una depressione scandinava. Infatti proprio la seccatura proveniente dal Nord Europa ha provocato nuovi temporali su gran parte della penisola. In queste ore, quindi, in Italia si sta andando a consolidare una sorta di stabilità prevalente e senza nessun eccesso di caldo. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori principali dell’Italia.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nuvolosità che andranno a concentrarsi soprattutto durante le ore pomeridiane su Alpi e Appennino. Qui avremo possibili rovesci che andranno a colpire l’intero settore. Altrove invece troveremo più sole ed una situazione meteorologica maggiormente stabile. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori massimi che oscilleranno dai 27 ai 32 gradi.

Sulle regioni del Centro Italia, invece, avremo nubi sparse e schiarite anche ampie. Qualche addensamento andrà a colpire solamente l’Appennino. Proprio dalle nubi presenti sulla catena montuosa potranno nascere delle precipitazioni che colpiranno la Toscana, il basso Lazio e la zona Pontina. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che andranno da oscillare dai 29 ai 32 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un clima sereno e poco nuvoloso, con note di variabilità che al mattino colpiranno soprattutto i rilievi appenninici. Proprio questa situazione variabile potrebbe portare qualche pioggia sulle zone costiere. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che andranno dai 28 ai 33 gradi.