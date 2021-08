Massimo Ciavarro, grandissimo spavento durante la vacanza: cos’è successo

Paura per l’attore Massimo Ciavarro, vittima di un furto all’interno della sua abitazione. Infatti dei ladri avrebbero addirittura forzato la cassaforte.

Una vera e propria disavventura ha colpito l’attore Massimo Ciavarro. Infatti dei ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione a Roma, in una traversa di Corso Francia. Inoltre i topi d’appartamento hanno avuto vita facile visto che l’attore era via per le vacanze. Ma non solo, l’allarme non avrebbe funzionato correttamente consentendo ai ladri di avere vita facile.

Al momento del furto neanche i condomini erano presente e per questo motivo i rumori non sono stati uditi da nessuno. Non è chiara la quantità del bottino trafugato, le uniche notizie che si hanno è che una cassaforte è stata trafugata con i ladri che hanno portato via anche altri beni preziosi. L’entità del furto quindi dovrebbe essere importante.

Massimo Ciavarro, furto all’interno dell’abitazione: la ricostruzione

A ricostruire la dinamica del furto ci ha pensato ‘Il Messaggero‘. Infatti il quotidiano ha raccontato che i ladri erano professionisti ed esperti. Questi per entrare all’interno dell’abitazione hanno forzato una porta finestra, facendo presumere un sopralluogo prima del furto. Poi i ladri all’interno dell’abitazione hanno disattivato il primo allarme. Un secondo però ha suonato avvertendo così la polizia. Sul posto, infatti, sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponte Milvio.

Infatti gli agenti in questione si sono messi subito in contatto con l’attore e adesso stanno compiendo le prime indagini. Non è la prima volta che un vip viene preso di mira dai ladri. Lo sanno bene Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che furono vittima dei ladri nel dicembre 2020. Mentre invece nel Giorno di Natale alcuni ladri riuscirono a rubare 150mila euro nella casa di Diletta Leotta, con il furto che fu definito ‘spettacolare’.