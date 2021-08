Uno dei volti più amati del Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano, ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. A poche settimane dall’avvio della nuova stagione del dating-show, in molti si chiedono se la rivedranno in studio.

Ida Platano è sicuramente molto apprezzata al Trono Over di Uomini e Donne. La nuova stagione del dating-show inizierà fra poche settimane: dal momento che lei si è dichiarata per tutta l’estate molto felice di essere single, in tanti si stanno chiedendo se tornerà nel programma di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, pesanti critiche per Ida Platano: la sua reazione è sorprendente

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, rivelazione di Ida Platano: nuovo flirt?

Sull’argomento è intervenuta anche Ursula Bennardo, che ha voluto fare un suo pronostico sulle presenze nel Trono Over della prossima stagione di Uomini e Donne. Secondo la compagnia di Sossio Aruta, è davvero improbabile che Ida Platano torni negli studi Mediaset, visto che si dichiara contenta di essere sola.

Uomini e Donne, Ida Platano chiarisce: “Sono sola, ma..”

Pungolata dai suoi fan, Ida Platano ha voluto tornare a chiarire la sua situazione sentimentale. Ha raccontato di aver raggiunto un livello di maturità per cui sta benissimo da sola. Questo, però, non significa che lei in futuro non sia disponibile ad impegnarsi di nuovo in una relazione sentimentale.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, triste confessione di Ida Platano: “Sono scoppiata in lacrime”

Ida sottolinea: “Io sono qui“. È pronta per innamorarsi di nuovo, ma al momento non conosce nessuna persona che le possa far battere il cuore. Per l’influencer di origine siciliana, infatti, tutti meritano l’amore. Questo significa che la rivedremo molto presto negli studi di Uomini e Donne a gestire un Trono Over? L’attesa sta per finire.