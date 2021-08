Grande Fratello Vip, ex vincitrice difende Raz Degan: “Ha fatto bene”

Grande Fratello Vip, ex vincitrice difende Raz Degan dopo le polemiche degli ultimi giorni sul compenso eccessivo: “Ha fatto bene”

C’è già una data ufficiale per la puntata inaugurale, quella di lunedì 13 settembre, e la pria concorrente ufficiale, Katia Ricciarelli confermata via social dalla produzione. ma sono ancora molti i mistero sul cast del Grande Fratello 6 e alcune candidature hanno fatto discutere, come quella di Raz Degan.

Lui nei giorni scorsi si è scagliato contro il reality di Canale 5 definendolo apertamente “spazzatura”. Ma a stretto giro alcuni siti specializzati, a cominciare da Davide Maggio, hanno spiegato che il vero motivo dell’astio era legato al mancato accordo economico. In ballo c’era la richiesta di 500mila euro per sole 4 settimane rifiutata da Mediaset.

E una ulteriore conferma è arrivata da Alfonso Signorini che ne ha parlato sulle pagine di ‘Chi’: “Penso che la vera spazzatura – ha scritto – sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello. Come ha chiesto poche settimane fa il ‘signor’ Degan a Mediaset”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, decisione definitiva di Mediaset: adesso è ufficiale

Grande Fratello Vip, ex vincitrice difende Raz Degan: “Oggi non è più come una volta”

Ora però in soccorso dell’ex modello israeliano, oggi regista, è arrivata una testimonianza insospettabile da parte di chi quell’ambiente l conosce bene. Lei è Cristina Plevani che 21 anni fa partecipò alla prima edizione del Grande Fratello uscendone vincitrice. Non ha mai continuato con il mondo della tv, continua a fare l’istruttrice di nuoto, ma soprattutto è una persona diretta e che dice le cose in faccia.

“Oggi non si entra in quella Casa per fare un’esperienza, è finito da un po’ quel tempo. Oggi entra chi ha bisogno di visibilità e monetizzare (se non subito almeno quando esce, coi social). Fai bene ad andare a pescare”, ha scritto. E in effetti, come darle torto?